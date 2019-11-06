В Костанае учителя оштрафовали за рукоприкладство на уроке

Костанай. 5 ноября. Kazakhstan Today - В Костанае учителя оштрафовали на 10 МРП за рукоприкладство на уроке, передает Kazakhstan Today.

Гражданка А., работая учителем в одной из средних школ Костаная, на уроке умышленно ударила несовершеннолетнюю Б., причинив ей тем самым физическую боль. Виновность А., несмотря на отрицание вины, подтверждена в ходе судебного заседания показаниями опрошенных несовершеннолетних свидетелей, которые прямо указывают на факт рукоприкладства со стороны учителя", - сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.

Постановлением специализированного административного суда Костаная А. привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 73-2 КоАП РК и подвергнута административному взысканию в виде административного штрафа в размере 10 МРП.

По информации пресс-службы, постановление еще не вступило в законную силу.

Напомним, в феврале 2018 года ученики одной из школ Алматинской области пожаловались на рукоприкладство учителя казахского языка.

Другой вопиющий случай произошел в Атырау. Прокуратура региона провела проверку школы-интерната для детей-инвалидов, в которой постоянно проживают 98 детей, оставшихся без попечения родителей. В результате были выявлены факты жестокого обращения и применения физической силы в отношении воспитанников.

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