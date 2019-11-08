Кокшетау. 7 ноября. Kazakhstan Today - Акмолинка из мести дала объявление об интимных услугах от имени знакомой, с которой у нее произошел конфликт, передает Kazakhstan Today.

В апреле текущего года в полицию Кокшетау поступило заявление 36-летней местной жительницы, которая сообщила, что неизвестные лица воспользовались ее личными фотографиями и разместили изображения в одном из популярных мессенджеров. При этом злоумышленники указали абонентский номер потерпевшей и информацию о том, что девушка якобы оказывает интимные услуги. Узнав о незаконном использовании личных данных, девушка незамедлительно обратилась в полицию", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Над раскрытием этого дела несколько месяцев работали сотрудники криминальной полиции.

В результате оперативники установили подозреваемую - 32-летнюю жительницу одного из сел Сандыктауского района. Выяснилось, что женщины знакомы между собой, а на такой поступок подозреваемую толкнула произошедшая между ними ссора на почве ревности.

В полиции уточнили, что в деле имеются признательные показания и вещественные доказательства.

Умышленный неправомерный доступ к охраняемой законом информации, содержащейся на электронном носителе, в информационную систему или сеть телекоммуникаций, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо арестом на срок до 40 суток", - проинформировали в ДП.

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