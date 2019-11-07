Усть-Каменогорск. 6 ноября. Kazakhstan Today - В Восточном Казахстане полицейских наказали за распространение в Интернете служебного документа, передает Kazakhstan Today.

Личные данные несовершеннолетней, которую, по предварительным данным, изнасиловал отец, попали в социальные сети по вине сотрудников правоохранительных органов, сообщает YK-news.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области, полицейские, виновные в распространении служебного документа, понесли наказание.

"К строгой дисциплинарной ответственности привлечены 16 должностных лиц Шемонаихинского отдела полиции, в том числе начальник РОП. Мною на особый контроль взято расследование уголовных дел, начатых по статьям "Изнасилование заведомо несовершеннолетнего" и "Самоубийство", - прокомментировал ситуацию начальник ДП ВКО генерал-майор Жанарбек Бакытбаев.

В результате розыскных мероприятий 29-летний подозреваемый в изнасиловании был найден повешенным.

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