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В Восточном Казахстане педофил изнасиловал дочь

29.10.2019, 17:46 7966
В Восточном Казахстане педофил изнасиловал дочь
Усть-Каменогорск. 29 октября. Kazakhstan Today - В Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области мужчина изнасиловал дочь, передает корреспондент YK-news.kz.
 
"В полицию обратилась женщина и рассказала, что ее сожитель в состоянии алкогольного опьянения вступил в половой контакт с их несовершеннолетней дочерью", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО, пишет YK-news.kz.
 
Начато досудебное расследование по части 4 статьи 120 Уголовного кодекса.
 

Разыскиваемый обнаружен мертвым. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством через повешение", - сообщили в полиции.


 

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