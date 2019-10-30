В Восточном Казахстане педофил изнасиловал дочь

"В полицию обратилась женщина и рассказала, что ее сожитель в состоянии алкогольного опьянения вступил в половой контакт с их несовершеннолетней дочерью", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО, пишет YK-news.kz.
Начато досудебное расследование по части 4 статьи 120 Уголовного кодекса.
Разыскиваемый обнаружен мертвым. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством через повешение", - сообщили в полиции.
Как сообщалось ранее, педофил из Аксу изнасиловал собственную 15-летнюю дочь.
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