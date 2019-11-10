В ряде областей Казахстана снова объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - В Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской областях и Нур-Султане объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", утром и днем 10 ноября в Туркестанской области местами ожидается ветер юго-восточный, с переходом на северо-восточный, 15-20 метров в секунду. 10-12 ноября в Кызылординской области местами ожидается ветер северо-западный, северный, с переходом на северо-восточный, 15-20 метров в секунду.

10 ноября в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются сильные осадки (преимущественно снег), метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

В воскресенье в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ночью местами низовая метель, ветер северный, северо-западный, 15-20 метров в секунду.

10 ноября в Мангистауской области местами ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане, по данным синоптиков, 10 ноября ожидаются гололед, ночью и утром низовая метель, днем туман. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-восточный, ночью и утром порывы 15 метров в секунду.

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