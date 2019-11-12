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В Караганде подвели итоги республиканского конкурса традиционных исполнителей имени Мади Бапиулы

11.11.2019, 16:24 10153
В Караганде подвели итоги республиканского конкурса традиционных исполнителей имени Мади Бапиулы
Караганда. 11 ноября. Kazakhstan Today - В Караганде подвели итоги республиканского конкурса традиционных исполнителей имени Мади Бапиулы, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области, IV Республиканский конкурс традиционных исполнителей имени Мади Бапиулы проходил в областном центре с 6 по 8 ноября. Два тура состязания и гала-концерт состоялись в Концертном зале "Шалкыма".
 

На конкурс подали заявки 34 исполнителя со всех областей республики, а также городов Нур-Султана, Алматы, Костаная, Петропавловска и Караганды. Во второй тур прошли 22 конкурсанта. Из них 7 стали лауреатами", - отметили в акимате.

 
По итогам конкурса, Гран-при завоевал карагандинец Азат Абдигалым.
 
Первое место занял Шынгыс Сарсенбай из Кокшетау. Второе место разделили Алуа Каламбекова из Нур-Султана и Акжол Осербай из Алматы. Третье место поделили между собой три конкурсанта: Дауренбек Слямгали, Биржан Айтахметов (Алматы) и Аяулым Камажан (Нур-Султан).
 
Конкурс завершился гала-концертом, в котором приняли участие ансамбль домбристов и лауреаты ІV Республиканского конкурса имени Мади Бапиулы. Они исполнили произведения Мади Бапиулы "Каракесек", "Уш кара" и "Каркаралы".
 
Стоит отметить, что конкурс является традиционным, в этом году он проходил уже в четвёртый раз. Главная его цель - пропагандировать произведения и стиль исполнения Мади Бапиулы среди молодёжи.
 
В пресс-службе напомнили, что казахский акын, певец и композитор Мади Бапиулы с детства прославился своим пением и игрой на домбре. Встречаясь с известными певцами-импровизаторами Аханом-серэ, Биржан-салом, Мади демонстрировал своё искусство, а также учился у них.
 
Вместе с тем на долю Мади Бапиулы выпали тяжелые испытания. Он был осуждён и отбывал наказание в Атбасаре, Каркаралинске, Семипалатинске и Омске. В тюрьме, тоскуя по родному краю, он написал песню "Каракесек", в которой с горечью рассказал о своей тяжёлой судьбе, царящей в мире несправедливости.
 
В наши дни творческое наследие Мади Бапиулы полностью не собрано. Его песни были использованы Е. Г. Брусиловским в первых казахских национальных операх: "Каракесек", "Шіркін-ай", "Мади", "Кыз Жібек". Кроме того, жизни и творчеству Мади Бапиулы посвящены исследования А. К. Жубанова, А. Бектасова, роман А. Абишева "Гроза".
 

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