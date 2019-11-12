В Карагандинской области завершился международный турнир по охоте с ловчими птицами и собаками

Караганда. 11 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области подвели итоги международного турнира "Улы дала мурасы" по охоте с ловчими птицами и собаками, передает Kazakhstan Today.

Призовой фонд турнира составил 2,5 млн тенге, сообщили в пресс-службе акима региона.

По итогам турнира лучшим беркутчи стал Серикболсын Жалгасулы из Жамбылской области. Второе место занял Арман Кошкаров из Атырауской области. Тройку лидеров замкнул Серикбек Кунтуган из Нур-Султана.

Вместе с тем лучшим в соколиной охоте стал Медет Шалипов из Алматинской области. Серебро в этой номинации завоевал Тугелбай Абдыкадыров из Кыргызстана. На третьем месте оказался Ерасыл Серикбек из Атырауской области.

Самые быстрые ястребы оказались у Абдирасула Куатова из Кыргызстана, Ержана Сахарбая из Мангистауской области и Берикболсына Бабажана из Жамбылской области, проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, первое место среди владельцев собак тазы занял Бекболат Искаков из Павлодарской области.

Ранее сообщалось, что турнир "Улы дала мурасы" проходил близ посёлка Аксу-Аюлы в Шетском районе Карагандинской области . Два дня подряд - 8 и 9 ноября - за победу соревновались более 80 участников из Нур-Султана, Алматы и 13 областей Казахстана, а также Монголии и Кыргызстана. Они привезли 60 беркутов, ястребов и соколов, а также 34 собаки породы тазы. Хищники охотятся на зайцев, лис и барсуков, которых купили специально для соревнований.

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