Караганда. 7 ноября. Kazakhstan Today - Более 80 охотников с ловчими птицами и тазы приедут в Карагандинскую область на международный турнир "Улы дала мурасы", передает Kazakhstan Today.

На турнире ожидаются участники из Нур-Султана, Алматы и 13 областей Казахстана, а также Монголии и Кыргызстана. Состязания с ловчими птицами и охотничьими собаками тазы будут посвящены 125-летнему юбилею Сакена Сейфуллина, рассказал на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций известный беркутчи, ветеран спорта Тлеукабыл Есембекулы.

По информации акимата Карагандинской области, состязания пройдут 8-10 ноября в Шетском районе, на сопке Кара-Тобе, неподалёку от районного центра Аксу-Аюлы.

Как подчеркнул Тлеукабыл Есембекулы, турниры беркутчи в честь Сакена Сейфуллина - это не просто дань памяти великому деятелю. Отец писателя охотился и разводил ловчих птиц.

Первый турнир, посвящённый Сакену Сейфуллину, мы провели в 1993 году. Спустя 11 лет организовали второй турнир. Международные турниры беркутчи в Казахстане проводятся с 90-х годов. На один из них, посвящённый 150-летию Абая, приехали гости из Германии, Австрии и Чехии. После этого нас пригласили в Австрию", - рассказал об истории турнира Тлеукабыл Есембекулы.

Он также сообщил, что национальная охота с ловчими птицами завоевала популярность у сограждан и иностранных туристов. Спикер поблагодарил организаторов международного турнира в Карагандинской области за хорошую подготовку.

Главная цель - показать наше национальное наследие, пропагандировать охоту с ловчими птицами и казахскими борзыми тазы. Участие в соревнованиях примут как именитые беркутчи, так и начинающие. Со своим соколом выступит представитель династии Ахановых. Карагандинка Макпал Абдразакова, прославленная девушка-беркутчи, этот турнир решила пропустить. Но будет участвовать её брат. Отличие этого турнира - соревнования с тазы. Своих питомцев представят 30 участников из Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Алматинской областей", - рассказал Тлеукабыл Есембекулы.

Спикер также пояснил, что при выборе места для проведения соревнований главным критерием является безопасность. В частности, вблизи площадки не должно быть линий электропередач. Нужна большая территория для соблюдения дистанции. Также нельзя допускать пересечения ловчих птиц и собак на одном участке.

В программе турнира запланированы выступления с беркутами, соколами и ястребами: хождение на руку (300 метров), муляж лисы (шырга), свободный полёт, охота на голубей и зайцев; забег собак на 350-400 метров, чутьё по следу.

Победители соревнований получат денежные призы, медали и кубки.

Организаторами турнира выступают Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, Ассоциация этноспорта РК, акимат Карагандинской области, управление физической культуры и спорта Карагандинской области, РОО "Кансонар" и акимат Шетского района.

Стоит отметить, что на церемонию открытия турнира приглашены внук Сакена Сейфуллина, герои-космонавты Казахстана и другие почётные гости.

В акимате подчеркнули, что издревле охота с ловчими птицами считалась искусством. В 2010 году этот национальный вид спорта был внесён в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Отметим, что в Карагандинской области в честь 125-летию поэта, писателя, общественного и государственного деятеля Сакена Сейфуллина организован целый ряд мероприятий. В частности, в Карагандинском государственном университете в октябре прошла Международная научно-практическая конференция "Сакен Сейфуллин: улттык рух жане урпактар сабактастыгы" ("Сакен Сейфуллин: национальный дух и преемственность поколений"). В рамках мероприятия состоялась презентация двух книг: альбома "Уш арыс", посвящённого 125-летию Сакена Сейфуллина, Ильяса Жансугурова и Беимбета Майлина. Вторая книга - "Сакен Сейфуллин - мемлекеттік тулга", изданная по инициативе областного управления культуры, архивов и документации.

А на родине Сакена Сейфуллина - в Жанааркинском районе - в рамках празднования установили мировой рекорд по взбиванию кумыса : 1000 человек одновременно взбили 10 тысяч литров кумыса в специальных чанах - кубі.

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