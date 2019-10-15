В Карагандинской области прошёл республиканский конкурс среди исполнителей народных песен

Караганда. 14 октября. Kazakhstan Today - В Шетском районе Карагандинской области прошёл первый республиканский конкурс среди исполнителей народных песен. Он был организован в рамках программы "Рухани жангыру" и посвящён Году молодёжи и 125-летию Сакена Сейфуллина, передает Kazakhstan Today.

Первый республиканский конкурс среди исполнителей народных песен "Сулу жырдын сункары - Сакен" состоялся в Доме культуры Шетского района. На сцене выступили 17 участников из городов Нур-Султана, Балхаша, Кокшетау, Шахтинска, из Бухаржырауского, Актогайского, Каркаралинского, Шетского районов, из посёлков Жезды, Шашубай и села имени С. Сейфуллина Карагандинской области, а также Медеуского и Карасайского районов Алматинской области, сообщила пресс-служба акима региона.

Перед началом конкурса для участников и зрителей были организованы выставки прикладного искусства "Рухани жангыру - улттык онердін асыл мурасы" и книжная "Рухтын мекені - казактын Сакені". Зрители увидели и театрализованное представление "Сакеннін арманы". В исполнении лауреата многочисленных конкурсов Ануара Адамбаева состоялась премьера песни Боты Ногаевой "Сакен".

Конкурсанты исполняли по две песни: Сакена Сейфуллина и любую народную. Со сцены прозвучали такие песни, как "Тау ішінде", "Кокшетау" и "Сыр сандык".

По решению жюри в номинации имени Е. Мустафина победил исполнитель из КНР А. Казытай. В номинации имени М. Жапакова победу одержал Ж. Иманбай из Нур-Султана. В номинации имени Д. Садуакасова лучшей была признана Е. Садуакасова из Караганды.

По итогам конкурса Гран-при получил Ж. Маясаров из Нур-Султана. Ему вручили сертификат на 250 000 тенге. Первое место занял Ш. Сарсенбай из Кокшетау, второе место - у певца из Шетского района М. Осатаева, а третье - у Н. Елемесова из Алматинской области.

Всем участникам были вручены дипломы и денежные сертификаты.

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