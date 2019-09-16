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Мировой рекорд: 1000 жанааркинцев взбили одновременно 10 тыс. литров кумыса

15.09.2019, 13:15 10612
Караганда. 15 сентября. Kazakhstan Today - Впервые в Казахстане установлен мировой рекорд по взбиванию кумыса. Это сделали жители Карагандинской области на праздновании 90-летия Жанааркинского района и 125-летия Сакена Сейфуллина, передает Kazakhstan Today. 
 
В рамках программы "Рухани жангыру" юбилей великого казахского поэта и писателя в Карагандинской области отметили с большим размахом. Местные фермеры решили прославить на весь мир родной край. Достижение зафиксировали международные эксперты, сообщили в пресс-службе акима региона.
 
В необычной акции приняли участие 1000 человек, собравшиеся из 12 сёл и двух посёлков района. Они одновременно взбили 10 тысяч литров кумыса в специальных чанах - кубі.
 

Я специально прилетела с Кубы, чтобы зафиксировать этот рекорд. Он будет считаться по объёму приготовленного напитка, количеству участников акции и использованных сосудов. У нас очень много разных рекордов, но такой - впервые. Мы всё проверили, всё взвесили. В течение месяца результат будет опубликован на нашем сайте", - рассказала представитель Книги рекордов Гиннеса Юделькис Диас.

 
В этот же день руководству Жанааркинского района вручили сертификат, свидетельствующий об установке рекорда. 
 

Сегодня у нас очень важное торжество. В 30-х годах прошлого века казахский народ пережил многое. И одним из великих деятелей был Сакен Сейфуллин, родиной которого является Жанаарка. В те времена многие казахи готовы были отдать свою жизнь за Родину. Мы всегда должны помнить о наших героях, передавать эту память из поколения в поколение", - отметил в поздравительной речи заместитель акима области Абзал Нукенов.

 
Повторить достижение карагандинцев будет сложно, считает официальный представитель Книги рекордов Гиннеса в Казахстане Бахытжан Тастулеков. По его словам, он был поражён, когда увидел сразу 1000 кубі, так как этот предмет народного быта стал редкостью в современном мире.
 

Мы гордимся тем, что о жанааркинцах и о нашем национальном напитке узнает весь мир. Кумыс очень полезен. Из нашего села Ералиев приехало 100 женщин со своими кубі, кобыльим молоком и закваской для кумыса. Мы всем пошили одинаковые наряды, и украсили кубі эмблемой", - отметила участница акции, учитель Аманкеш Нышанбаева.

 
Кроме того, как рассказали в пресс-службе, специально к этому событию был написан Жанааркинский вальс. Его исполнили пары в национальных костюмах.
 
Юбилейные торжества в районе начались с возложения цветов к памятнику Сакена Сейфуллина и театрализованного представления "Сакен туган - Жанаарка". На празднование приехали потомки Сакена Сейфуллина, известные поэты Галым Жайлыбай и Серик Аксункарулы, Почётный гражданин Шетского района и Карагандинской области Касымбек Медиев и другие гости. 
 
Праздник продолжился в местности Карауыл тобе, в трёх километрах от посёлка Атасу. Здесь установили более 60 юрт. На разных площадках проводились национальные спортивные соревнования: казак куресі, аударыспак, туйе палуан и кол курес.
 
На гала-концерте выступили звёзды казахстанской и зарубежной эстрады. В финале небо над Жанааркой озарил многозалповый салют.
 

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