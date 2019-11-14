Система Orphus

В Карагандинской области организовали мушайру имени Касыма Аманжолова

13.11.2019, 21:28 8506
В Карагандинской области организовали мушайру имени Касыма Аманжолова
Караганда. 13 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области состоялось награждение республиканской мушайры "Дуниеге келер алі талай Касым" имени выдающейся личности казахской поэзии, известного в народе как "дауылпаз акын" Касыма Аманжолова, передает Kazakhstan Today.
 
Поэтическое состязание было организовано управлением по развитию языков Карагандинской области в рамках программы "Рухани жангыру". Целью мушайры была обозначена пропаганда среди молодежи республики наследия Касыма Аманжолова в целях формирования позитивного имиджа личности, владеющей государственным языком, проинформировали в управлении 
 
Также организация мушайры содействует признанию талантливых молодых поэтов среди молодежи республики; популяризирует яркие достижения страны, истории прошлого и перспективного будущего.
 

В конкурсе приняли участие около 300 авторов. Это мероприятие, которое способствовало признанию многих талантливых молодых поэтов, в этом году второй раз было проведено на республиканском уровне", - отметили в управлении по развитию языков. 

 
Как уточнили в ведомстве, в этом году в конкурсе приняли участие 42 претендента из 14 регионов Казахстана. Возраст участников - от 18 до 40 лет. Решением жюри было отобрано 15 лучших участников из семи регионов: города Нур-Султана, Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской и Карагандинской областей.
 
Стоит отметить, что в состав жюри вошли такие известные поэты, как Серик Аксункарулы, Серик Сагынтай, Камбар Ахметов, Мирас Асан. Конкурсная комиссия под председательством ученого Галыма Жайлыбай при определении победителей учитывала раскрытие тем в произведениях, художественное качество и особенности стилевых почерков.
 
Победители и призеры конкурса были награждены дипломами и денежными призами.
 
Гран-при конкурса завоевал Мухтар Кумисбек из Алматинской области. В качестве приза он получил 500 тыс. тенге. Первое место занял Максат Куземхан из города Балхаш, получив 350 тыс. тенге. Второе место разделили Уларбек Нургалым из Нур-Султана и Табигат Абаилдаев из Жамбылской области, им вручили по 250 тыс. тенге. За третье место Еркин Тансауле из города Темиртау, Олжас Касым из Нур-Султана и Ерік Нарын из Караганды получили по 150 тыс. тенге.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая