В Карагандинской области организовали мушайру имени Касыма Аманжолова

Караганда. 13 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области состоялось награждение республиканской мушайры "Дуниеге келер алі талай Касым" имени выдающейся личности казахской поэзии, известного в народе как "дауылпаз акын" Касыма Аманжолова, передает Kazakhstan Today.

Поэтическое состязание было организовано управлением по развитию языков Карагандинской области в рамках программы "Рухани жангыру". Целью мушайры была обозначена пропаганда среди молодежи республики наследия Касыма Аманжолова в целях формирования позитивного имиджа личности, владеющей государственным языком, проинформировали в управлении

Также организация мушайры содействует признанию талантливых молодых поэтов среди молодежи республики; популяризирует яркие достижения страны, истории прошлого и перспективного будущего.

В конкурсе приняли участие около 300 авторов. Это мероприятие, которое способствовало признанию многих талантливых молодых поэтов, в этом году второй раз было проведено на республиканском уровне", - отметили в управлении по развитию языков.

Как уточнили в ведомстве, в этом году в конкурсе приняли участие 42 претендента из 14 регионов Казахстана. Возраст участников - от 18 до 40 лет. Решением жюри было отобрано 15 лучших участников из семи регионов: города Нур-Султана, Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской и Карагандинской областей.

Стоит отметить, что в состав жюри вошли такие известные поэты, как Серик Аксункарулы, Серик Сагынтай, Камбар Ахметов, Мирас Асан. Конкурсная комиссия под председательством ученого Галыма Жайлыбай при определении победителей учитывала раскрытие тем в произведениях, художественное качество и особенности стилевых почерков.

Победители и призеры конкурса были награждены дипломами и денежными призами.

Гран-при конкурса завоевал Мухтар Кумисбек из Алматинской области. В качестве приза он получил 500 тыс. тенге. Первое место занял Максат Куземхан из города Балхаш, получив 350 тыс. тенге. Второе место разделили Уларбек Нургалым из Нур-Султана и Табигат Абаилдаев из Жамбылской области, им вручили по 250 тыс. тенге. За третье место Еркин Тансауле из города Темиртау, Олжас Касым из Нур-Султана и Ерік Нарын из Караганды получили по 150 тыс. тенге.

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