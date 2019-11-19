до Алматы. 18 ноября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана в понедельник ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, лишь на севере и на востоке республики местами пройдет снег. Местами ожидаются усиление ветра, туман, низовая метель, на севере и востоке гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области местами туман.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях местами – туман, в Карагандинской, днем в Жамбылской местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской области местами – гололед.

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства