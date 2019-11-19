Думан Кожахметов покинул пост председателя "Казконтента"

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Думан Кожахметов покинул пост председателя правления АО "Казконтент", передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на сайте АО, Кожахметов оставил должность в связи со служебным переездом в Нью-Йорк.

До назначения на пост председателя правления АО "Казконтент" Кожахметов был генеральным директором медиакомпании Black & White, старшим помощником генерального прокурора РК, работал в частных и государственных компаниях. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева и МГУ имени Ломоносова по специальности "экономика и менеджмент СМИ".

Председатель Комитета информации МИОР РК Ляззат Суйндик от имени министра информации и общественного развития Даурена Абаева выразила благодарность за продленную работу. Она отметила достижения в деятельности компании, в частности обновления материально-технической базы, создания мультимедийной студии, внедрения новых медиаформатов, систематизации работы сайтов и проектов компании, развития корпоративного управления.

АО "Казконтент" - государственный медиахолдинг по управлению информационными, аналитическими и тематическими интернет-проектами.

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