Известный бизнесмен предложил объявить ряду депутатов вотум недоверия

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - Известный бизнесмен Айдын Рахимбаев предложил объявить ряду депутатов вотум недоверия, передает Kazakhstan Today.

"Депутат Балиева, оказывается, ещё 29 октября обратилась к коллегам, чтобы не рассматривать поправки в закон по созданию негосударственного Агентства по усыновлению, и до сих пор они не рассмотрены! Сегодня опять отменили слушания в мажилисе, хотя осталось всего 5-6 рабочих дней до завершения рассмотрения этих поправок... То есть если в этот раз они не примутся до 27 ноября, то разработки следующего закона надо ждать 1,5 -2 года! Столько же тогда надо ждать тысячам детей-сирот за заборами детских домов, которые оказались заложниками воли этой группы так называемых народных депутатов?!" - написал Айдын Рахимбаев в Facebook .

По его словам, правительство инициировало внесение поправок для ускорения их принятия в мажилис и параллельно передало Агентству по усыновлению работать пока в пилотном режиме в трех областях.

Министерство образования понимает и поддерживает наше предложение, они ведь ближе к проблемам и поэтому инициировали эти поправки... Как мы и предвидели, всплыл ворох проблем, который требует немедленных решений", - отметил он и привел ряд примеров.

У одной девочки умерла мама в 6 месяцев, ей сейчас 8 лет уже, а отец все ещё сидит в тюрьме... и ею никто не занимался все эти годы... Так вот наши специалисты выяснили, что есть родная тетя по матери, которая даже не подозревала о ее существовании! Конечно, она могла ее сразу забрать ещё 8 лет назад! А психика ребёнка уже покалечена! Или случай с мальчиком, у которого также не был определён статус... И снова наши выяснили, что есть единственный родственник - это дедушка, который сам находится в доме престарелых... и он, конечно, уже не был против, чтобы внука усыновили... Но никто этим не занимался, и мальчик также был обречён провести в детском доме все детство! Такие примеры выявляются десятками! И при этом желающие усыновить детей стоят в очереди годами, им говорят, что нет пока детей со статусами сироты для усыновления!" - сообщил Рахимбаев.

По его словам, Агентство уже работает на деньги большой группы бизнесменов проекта "Дом мамы" и не требует бюджетных денег, бесплатно оказывает юридическую и другую поддержку желающим усыновителям. Кроме того, агентство готово начинать лечить сирот на ранних стадиях заболеваний за свой счёт, а в дальнейшем снять диагноз, но не может, так как по закону не имеет права даже их диагностировать.

"Группа депутатов, поддерживая Балиеву, всячески блокирует принятие поправок в закон, который наконец позволил бы решить все вопросы сирот в законном порядке и закрыть Детские дома. Аргументируют они это тем, что это государственное дело и нельзя НПО впускать в госучреждения... Но они, наверное, забывают, что государство - это и есть народное дело. И если они не смогли за столько лет решить этот вопрос, то пора ведь уже опомниться! Это ведь огромное преступление против тысяч маленьких граждан, которые подвергаются и физическому, и психологическому насилию за забором этих учреждений... Преступники должны сидеть в тюрьме, а не в депутатском кресле! Предлагаю объявить этой группе депутатов общенародный вотум недоверия. Занимаемся составлением списка... Зачем нам такие депутаты, если они даже в таких делах неадекватны?" - заявил Айдын Рахимбаев.

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