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Установившая билборды с рекламой наркотиков компания оштрафована

20.11.2019, 19:48 6508
Алматы. 20 ноября. Kazakhstan Today - Установившая билборды с рекламой наркотиков компания оштрафована на сумму свыше 750 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в управлении по противодействию наркобизнесу, представитель ТОО "Наружная реклама - Регионы" гражданин С., 1973 года рождения, привлечен к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 423 КоАП РК (Пропаганда и незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров). Размер штрафа составляет 300 МРП. 
 
"Кроме того, установлена личность заказчика. Это частное лицо, житель Караганды, вся информацию по нему уже передана нашим коллегам из Карагандинской области, которые тоже примут к нему меры в соответствии с законодательством. Как установлено, он заказал размещение данной рекламы в четырех регионах страны: в городах Нур-Султане, Шымкенте, Караганде и Усть-Каменогорске. В настоящее время два билборда вышеуказанного содержания, установленные в Алматы, демонтированы", - сообщил начальник управления по противодействию наркобизнесу ДП города Алматы подполковник полиции Ерлан Алмагамбетов. 
 

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