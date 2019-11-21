В Казахстане выявили 8 баннеров с рекламой наркотиков

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане выявили 8 баннеров со скрытой рекламой наркотиков, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел РК, с развитием информационно-коммуникационных систем увеличилось количество фактов реализации и пропаганды наркотиков и сильнодействующих веществ посредством интернет-ресурсов. Только с начала года специальными мониторинговыми группами подразделений по противодействию наркопреступности МВД выявлено и заблокировано более 5 тысяч сайтов, распространяющих наркотики.

"По выявленной 19 ноября в социальных сетях информации об установке на улицах нескольких городов баннеров с QR-кодом , направляющим на такой сайт, проведена проверка. В результате было выявлено и демонтировано 8 баннеров. Они были установлены по заказу рекламной компании", - сообщили в пресс-службе департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

По данным ведомства, причастные к заказу и размещению баннерной рекламы установлены, принимаются меры к их задержанию и привлечению к ответственности.

Департамент по противодействию наркопреступности МВД предупреждает участников рекламного бизнеса, компании по оказанию полиграфических услуг о необходимости обязательной проверки заказов и продукции на соответствие антинаркотическому законодательству. В случае нарушения законодательства, выявления фактов явной и скрытой рекламы наркотических веществ, просим сообщать в территориальные подразделения по противодействию наркопреступности через WhatsApp - номера, которые размещены на портале МВД и подпорталах региональных департаментов полиции", - отметили в МВД.

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