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В Казахстане выявили 8 баннеров с рекламой наркотиков

20.11.2019, 19:06 6751
Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане выявили 8 баннеров со скрытой рекламой наркотиков, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в Министерстве внутренних дел РК, с развитием информационно-коммуникационных систем увеличилось количество фактов реализации и пропаганды наркотиков и сильнодействующих веществ посредством интернет-ресурсов. Только с начала года специальными мониторинговыми группами подразделений по противодействию наркопреступности МВД выявлено и заблокировано более 5 тысяч сайтов, распространяющих наркотики.
 
"По выявленной 19 ноября в социальных сетях информации об установке на улицах нескольких городов баннеров с QR-кодом, направляющим на такой сайт, проведена проверка. В результате было выявлено и демонтировано 8 баннеров. Они были установлены по заказу рекламной компании", - сообщили в пресс-службе департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.
 
По данным ведомства, причастные к заказу и размещению баннерной рекламы установлены, принимаются меры к их задержанию и привлечению к ответственности. 
 

Департамент по противодействию наркопреступности МВД предупреждает участников рекламного бизнеса, компании по оказанию полиграфических услуг о необходимости обязательной проверки заказов и продукции на соответствие антинаркотическому законодательству. В случае нарушения законодательства, выявления фактов явной и скрытой рекламы наркотических веществ, просим сообщать в территориальные подразделения по противодействию наркопреступности через WhatsApp - номера, которые размещены на портале МВД и подпорталах региональных департаментов полиции", - отметили в МВД.

 
Нур-Султан 8-701-866-74-97 
 
Алматы 8-705-549-70-25 
 
Шымкент 8-771-241-09-09 
 
Алматинская область 8-702-647-18-07 
 
Акмолинская область 8-771-130-83-37 
 
Атырауская область 8-775-184-89-49 
 
Актюбинская область 8-778-655-58-85 
 
ВКО 8-777-258-53-40 
 
Жамбылская область 8-747-118-92-49 
 
ЗКО 8-747-292-47-75 
 
Карагандинская область 8-701-732-89-42 
 
Кызылординская область 8-775-379-91-93 
 
Костанайская область 8-705-525-61-33 
 
Мангистауская область 8-777-088-41-88 
 
Павлодарская область 8-701-255-03-13 
 
СКО 8-707-500-96-65 
 
Туркестанская область 8-775-314-81-86 
 
Департамент полиции на транспорте 8-747-092-45-12 
 
Министерство внутренних дел 8-777-785-66-51 
 

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