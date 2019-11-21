На улицах Алматы появились баннеры с рекламой наркотиков

Незаконную рекламу активно обсуждают в Сети.
Вчера ночью пользователь твиттера @ Fima_Alk выложил фотографии рекламного баннера в центре Алматы. На баннере указан qr-код и название сайта, на который можно пройти и купить стафф на любой вкус - спиды, мефедрон, кристаллы - все, что угодно. Более того, люди повесившие баннеры еще и устраивают конкурс, где разыгрывают айфоны и прочие милые вещи. Условие конкурса - сфотографироваться с баннером, выложить у себя, отметить друзей и так далее", - написала пользователь Facebook Асем Жапишева (стилистика, орфография и пунктуация сохранены).
По ее информации, реклама наркотиков размещена в центре пяти крупнейших городов Казахстана. При этом "за регистрацию дают 1000 рублей, которые ты на этом сайте тратишь на первую покупку". "Отличный способ подсадить детей, правда?" - отмечает автор.
Она также сообщила, что к настоящему моменту баннеры в Алматы убрали, а также перечислила места, где была размещена или по-прежнему находится указанная реклама. В списке Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Усть-Каменогорск и Караганда.
Как проинформировали сегодня в пресс-службе департамента полиции Алматы, данный факт уже принят в производство сотрудниками управления по противодействию наркобизнесу ДП города.
Сам по себе он вопиющий и требует особого внимания и безотлагательных мер со стороны правоохранительных органов. На данном этапе проверочных мероприятий установлена компания, что разместила данный рекламный билборд, а также заказчик, который в ближайшие часы будет отыскан и доставлен для разбирательства в департамент полиции города Алматы", - проинформировали в ведомстве.
В полиции отметили, что размещение данных билбордов однозначно повлечет за собой ответственность, согласно действующему законодательству.
Однозначно весь визуальный продукт, установленный данной рекламной компанией по заказу вышеуказанного лица, будет непременно демонтирован", - сообщили также в пресс-службе.
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