В столице уволили водителя, в мороз высадившего из автобуса парня-инвалида

"Характер нанесённых увечий говорит о том, что этим занимается двуногая особь, которой эти изощренные издевательства доставляют удовольствие. У зоозащитников есть предположения, однако ни один из резонансных случаев, к сожалению, не привлёк внимания компетентных органов. На мой взгляд, это угроза для всего города: для каждого ребёнка и каждой женщины".