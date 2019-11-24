В столице уволили водителя, в мороз высадившего из автобуса парня-инвалида

Нур-Султан. 23 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане по поручению акима Алтая Кульгинова объявлен строгий выговор руководителю автобусного парка №1, передает Kazakhstan Today.
Поводом для дисциплинарного наказания послужил инцидент, произошедший накануне: водитель пригородного маршрута в морозный день высадил из автобуса несовершеннолетнего инвалида.
Водитель уволен. С водительским составом всех автобусных парков проведён инструктаж по недопущению подобных ситуаций, усилен контроль за работой общественного транспорта", - сообщила руководитель пресс-службы акима Акмарал Олжабаева.
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