В Нур-Султане в мороз 17-летнего инвалида высадили из автобуса из-за недействительного билета

Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане в мороз 17-летнего инвалида высадили из автобуса из-за недействительного проездного билета, передает Kazakhstan Today.

Вчера (20 ноября. - Прим. агентства) в 7.30 утра моего 17-летнего племянника инвалида второй группы с детства с диагнозом (постоперационный пангипопитуитаризм, гипофизарный нанизм, несахарный диабет) на остановке "Лесная поляна" водитель автобуса №303 высадил с автобуса, объяснив это, тем что якобы его проездной недействительный на пригородных маршрутах. На улице температура воздуха - 25 мороза из-за этого он опоздал на 1 пару в колледж, в кармане у него было только 105 тенге", - сообщил в группе "Астана - Что? Где? Когда?" в Facebook Ерлан Сакенов со ссылкой на рассказ Джамили Елеусизовой (орфография и пунктуация сохранены).

Авторов сообщения возмутило отношение водителя автобуса к пассажиру.

В морозы, наоборот, призывают быть добрее, подвозить людей, если ты на машине. Водитель автобуса мог бы сделать предупреждение, но зачем в такой мороз высаживать человека? Неужели у него нет внуков, детей?" - говорится в посте.

С тем, что водитель поступил в этой ситуации неправильно, согласился и председатель правления ТОО "Астана ЛРТ" - организации, которая управляет общественным транспортом столицы.

Друзья, хочу пояснить: инцидент, произошедший в пригородном маршруте, где высадили несовершеннолетнего студента колледжа, имеющего инвалидность по зрению. Согласен, что водитель поступил неправильно, высадив несовершеннолетнего пассажира, и здесь нужно проводить разбирательство, потому что было четкое указание: "не высаживать пассажиров в морозные дни". Однако для проведения служебного расследования нам нужны данные об автобусе и о водителе. Необходимо выявить того водителя, который высадил пассажира, и принять по отношению к нему соответствующие меры", - написал в Facebook Бекмырза Игенбердинов.

Он предположил, что "водитель, управляя автобусом, не смог определить на глаз возраст пассажира и наличие у него инвалидности по зрению" или, "возможно, для него это был пассажир, у которого не хватило денег за проезд".

Глава "Астана ЛРТ" разъяснил, что пользователи именных льготных транспортных карт "Аймак" имеют возможность бесплатного проезда в пригородных маршрутах до 31 декабря 2019 года включительно, то есть жители Целиноградского и Аршалынского районов, относящиеся к льготной категории граждан, имеют право бесплатного проезда в пригородных маршрутах.

Кроме этого, он напомнил, что социальная помощь отдельным категориям жителей Нур-Султана в виде освобождения от оплаты за проезд оказывается на маршрутах городского пассажирского транспорта. Это положение не касается пригородных маршрутов.

Резюмируя вышесказанное, сообщаю, что пользователи льготных транспортных карт, зарегистрированные в Нур-Султане, имеют право бесплатного проезда только в городских и экспресс-маршрутах, пользователи льготных карт "Аймак" - только в пригородных маршрутах", - резюмировал Игенбердинов.

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