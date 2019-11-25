Специалисты не смогли установить, чем насмерть отравились двое детей в Шымкенте

Шымкент. 24 ноября. Kazakhstan Today - В Шымкенте специалисты не смогли определить причину смертельного отравления двоих детей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг, экспертиза не подтвердила этот факт. Специалисты также проверили еще 25 продуктов, среди которых рис, мука, макароны, манная крупа, гречка, картофель, йогурт, пшено и даже соль и сахар. И ничего опасного не обнаружили. Была и вторая версия - отравление угарным газом. Но и она не подтвердилась.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, они погибли от отравления неизвестным веществом. По заключению пожарной лаборатории, а также специалистами газовиков проведено дополнительное обследование. Газовый баллон находится в исправном состоянии", - сказал заместитель руководителя ДЧС Шымкента Мадияр Жаксыбаев.

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