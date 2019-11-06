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Пельмени могли стать причиной отравления детей в Шымкенте

05.11.2019, 09:18 7804
Пельмени могли стать причиной отравления детей в Шымкенте
Шымкент. 5 ноября. Kazakhstan Today - Пельмени могли стать причиной отравления детей в Шымкенте, в результате которого двое детей погибли, передает Kazakhstan Today.
 
"Специалисты полагают, что малыши отравились пельменями. Полуфабрикаты в магазине купил отец. Позже с рвотой и болями в животе почти всю семью доставили в больницу. Два ребенка 4 лет и 11 месяцев скончались. Мать и дочь сейчас находятся под наблюдением", - сообщает телеканал "Астана". 
 
По данным телеканала, под наблюдением врачей сейчас остается 12-летняя девочка. Она пока стабильна. Маму детей отпустили под расписку, чтобы она смогла заняться похоронами своих детей. 
 

В настоящее время мы ждем результаты судебно-медицинской экспертизы. Что это за отравление, какими именно веществами: либо употреблявшимися продуктами, либо вдыхавшимися? Все будет дано окончательный ответ по диагнозу и причины смерти детей", - сказала руководитель отдела управления здравоохранения Шымкента Инна Глазебная.

 
В управлении здравоохранения полагают, что мать и дети могли отравиться пельменями. Глава семейства купил их в магазине. Сам он полуфабрикаты не ел. Другая причина, говорят специалисты, - утечка газа. Однако в департаменте ЧС, эту версию опровергают. 
 

По факту происшествия выезжали 3 сотрудника департамента по ЧС. После тщательного анализа на месте происшествия фактов отравления угарным газом не зарегистрировано. Там запаха газа или угарного газа не выявлено", - сообщил начальник ДЧС Шымкента Нурболат Дербисов.

 
Это дело расследуют полицейские. Пельмени, которые ели отравившиеся, отправлены на экспертизу. В магазине, где они были куплены, стражи порядка на всякий случай изъяли 18 пачек полуфабрикатов. 
 

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