Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане на декабрьские праздники запустят дополнительные поезда, передает Kazakhstan Today.

В связи с увеличением спроса населения АО "Пассажирские перевозки" на период праздников (День Первого Президента, День независимости РК, Новый год) назначает дополнительные поезда по четырем направлениям, сообщили в пресс-службе компании.

В частности, запускаются:

поезд Алматы-2 - Шымкент на 12 рейсов отправлением из Алматы-2 28 ноября 2019 года, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 декабря 2019 года и 2, 6 января 2020 года, из Шымкента 29 ноября, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 декабря 2019 года и 3, 7 января 2020 года;

поезд Алматы-2 - Туркестан на 4 рейса отправлением из Алматы-2 28 ноября, 5, 17, 24 декабря 2019 года, из Туркестана 29 ноября, 6, 18, 25 декабря 2019 года;

поезд Мангистау - Бейнеу периодичностью через день отправлением из Мангистау с 28 ноября 2019 года по 6 января 2020 года по четным числам, из Бейнеу с 29 ноября 2019 года по 7 января 2020 года по нечетным числам;

поезд Нур-Султан - Шу на 2 рейса вагонами "Тулпар-Тальго" отправлением из Нур-Султана и Шу 31 декабря 2019 года, 2 января 2020 года.

В компании напомнили, что с 8 декабря текущего года ежедневно будет курсировать пассажирский поезд №712/711 (коммерческий) Нур-Султан Нурлы жол - Шымкент.

Национальный перевозчик просит пассажиров уточнять информацию по графику движения поездов по телефону Единой справочной службы 105 (звонок со стационарного телефона бесплатный).

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