Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" сообщило об изменениях в графике движения поездов, передает Kazakhstan Today.

АО "Пассажирские перевозки" сообщает, что с вводом нового графика движения поездов на 2019-2020 годы с 8 декабря 2019 года с 00.00:

1) изменяются маршруты пассажирских поездов: - сокращается маршрут поезда №375/376 сообщением Нур-Султан - Риддер до областного центра станции Оскемен-1; изменяется сообщение поезда №85/86 Нур-Султан - Нурлы жол - Сарыагаш с Нур-Султан - Нурлы жол на Нур-Султан-1; изменяется сообщение поезда №673/674 Павлодар - Нур-Султан - Нурлы жол с Нур-Султан - Нурлы жол на Нур-Султан-1;

2) увеличивается периодичность курсирования поезда №712/711 сообщением Нур-Султан - Шымкент на ежедневное обращение;

3) меняется нумерация шести пассажирских поездов: АО "Пассажирские перевозки": №153/154 Нур-Султан - Семей на № 353/354; №375/376 Нур-Султан - Оскемен-1 на №67/68; №377/378/ Алматы - Мангистау на № 77/78.

Частные перевозчики: №312/311 Нур-Султан - Семей на № 121/122 (ТОО "Арай транс kz"); №307/308 Нур-Султан - Жезказган на №107/108 (ТОО "Марал Нур"); №617/618 Кызылорда - Нур-Султан на №117/118 (ТОО "Марал Нур").

Национальный перевозчик просит пассажиров уточнять информацию по графику движения поездов по телефону Единой справочной службы 105 (звонок со стационарного телефона бесплатный)", - отметили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

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