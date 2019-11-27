Конкурс ораторского искусства для детей прошел в Акмолинской области

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Кокшетау. 26 ноября. Kazakhstan Today - 23-24 ноября 2019 года в Акмолинской области прошел конкурс ораторского искусства "Бала би", организованный ко Дню Первого Президента РК, передает Kazakhstan Today.

В конкурсе приняли участие 12 команд из Атбасарского, Аршалинского, Бурабайского, Буландинского, Зерендинского, Есильского, Жаксынского, Коргалжинского районов, района имени Біржан сала и города Кокшетау, сообщили в управлении образования региона.

Мероприятие организовано Единой детско-юношеской организацией "Жас Улан" по Акмолинской области при поддержке управления образования Акмолинской области и областного учебно-методического центра по работе с творчески одаренными детьми.

Победителями стали: І место - команда "Саналы кыздар" (ученики школы-интерната для одаренных детей №3 города Кокшетау); ІІ место - команда "Алаш" (Буландинский район), ІІІ место - команда "Оркен" (школа-интернат №3 города Кокшетау).

Награды также получили победители в номинациях "Лучший судья", "Уздік уазір", "Уздік жырау". Победители и участники были награждены дипломами, благодарственными письмами и ценными призами. Главные призеры были награждены специальной статуэткой трех би, отметили в ведомстве.

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