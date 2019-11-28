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Садвакас Байгабулов покинул пост главного санврача Нур-Султана после критики Токаева

27.11.2019, 14:55 7210
Нур-Султан. 27 ноября. Kazakhstan Today - Садвакас Байгабулов покинул пост руководителя столичного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг после критики президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает Kazakhstan Today.
 

Сегодня по собственному желанию покинул пост руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана, он же ДООЗ или в прошлом СЭС. Было ответственно работать в главном мегаполисе нашей страны", - написал Байгабулов в Facebook.

 
Он выразил благодарность "за совместную активную работу" СМИ, а группе Facebook "Астана - Что? Где? Когда?" и жителям столицы - за критику и позитивные отклики в адрес департамента.
 

Социальные сети вошли прочно в общественно-политическую жизнь казахстанцев, и соцсети являются реальным инструментом в решении многих проблем и быть УСЛЫШАННЫМ. Поэтому руководителям государственных органов в условиях активного информационного пространства необходимо незамедлительно реагировать на жалобы и посты в социальных сетях, дабы не попасть под критику главы государства на примере столичного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг. Возможно, каждый государственный служащий, на какой должности он бы ни находился, если последовала критика от ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА, то он должен подавать в отставку", - подчеркнул Байгабулов.

 
Глава государства подверг критике департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана на совещании по развитию столицы. Он отметил, что жители города 20 сентября в соцсетях начали жаловаться на неприятный запах воды, но ответ от департамента последовал лишь через неделю. Касым-Жомарт Токаев указал на то, что реакция со стороны госоргана должна быть более оперативной.
 

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