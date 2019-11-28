Садвакас Байгабулов покинул пост главного санврача Нур-Султана после критики Токаева

Нур-Султан. 27 ноября. Kazakhstan Today - Садвакас Байгабулов покинул пост руководителя столичного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг после критики президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает Kazakhstan Today.

Сегодня по собственному желанию покинул пост руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана, он же ДООЗ или в прошлом СЭС. Было ответственно работать в главном мегаполисе нашей страны", - написал Байгабулов в Facebook.

Он выразил благодарность "за совместную активную работу" СМИ, а группе Facebook "Астана - Что? Где? Когда?" и жителям столицы - за критику и позитивные отклики в адрес департамента.

Социальные сети вошли прочно в общественно-политическую жизнь казахстанцев, и соцсети являются реальным инструментом в решении многих проблем и быть УСЛЫШАННЫМ. Поэтому руководителям государственных органов в условиях активного информационного пространства необходимо незамедлительно реагировать на жалобы и посты в социальных сетях, дабы не попасть под критику главы государства на примере столичного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг. Возможно, каждый государственный служащий, на какой должности он бы ни находился, если последовала критика от ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА, то он должен подавать в отставку", - подчеркнул Байгабулов.

Глава государства подверг критике департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана на совещании по развитию столицы. Он отметил, что жители города 20 сентября в соцсетях начали жаловаться на неприятный запах воды , но ответ от департамента последовал лишь через неделю. Касым-Жомарт Токаев указал на то, что реакция со стороны госоргана должна быть более оперативной.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства