В ГКП "Астана Су Арнасы" выяснили причину неприятного запаха водопроводной воды

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана Садвакас Байгабулов прокомментировал результаты проверки объектов водоснабжения после жалоб жителей на неприятный запах водопроводной воды, передает Kazakhstan Today.

Общеизвестно, что источником водоснабжения столицы является Астанинское водохранилище, его проектный объем составляет 403 млн кубометров. Из-за интенсивного сброса воды в летний период уровень воды в водохранилище понизился до 270 млн кубометров. Низкий уровень воды в водохранилище в теплое время года, особенно в сентябре, способствовал интенсивному росту водорослей, фитопланктона и выделению ими вещества "геосмина", что обусловило появление постороннего запаха в воде", - объяснили в пресс-службе.

Отмечается, что ГКП "Астана Су Арнасы" приняты дополнительные меры: повышение концентрации коагулянта и увеличение объёма абсорбента позволили довести показатель запаха до нормируемого.

Между тем отмечается, что наступление более холодного времени года также способствует приостановлению бурного развития микроводорослей и исчезновению запаха в воде.

Результаты последних лабораторных исследований питьевой воды в период проверки соответствуют гигиеническим нормативам, в том числе по запаху", - подчеркнули в ведомстве.

Также сообщается, что за выявленные нарушения (отсутствие Плана мероприятий на случай аварийного загрязнения водного объекта, неинформирование департамента об аварийных ситуациях и проводимых работах по промывке и дезинфекции водопроводных сетей) на руководство ГКП на ПХВ "Астана Су Арнасы" наложен штраф в размере 230 МРП, выдано предписание об устранении нарушений.

В ведомстве также отметили, что деятельность ГКП на ПХВ "Астана Су Арнасы" защищена Предпринимательским кодексом от необоснованных проверок и проверить жалобы жителей столицы департамент смог только получил официальную жалобу.

Из многочисленных комментариев (более 700) в социальной сети, только одна жительница столицы 26 сентября обратилась в Департамент по порталу E-gov с письменной жалобой на качество водопроводной питьевой воды", - уточнили в пресс-службе.

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