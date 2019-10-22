В ГКП "Астана Су Арнасы" выяснили причину неприятного запаха водопроводной воды

Департамент подвел итоги внеплановой проверки ГКП на ПХВ "Астана Су Арнасы", связанной с жалобами жителей на посторонний запах в водопроводной воде. Во время проверки специалистами были проверены водозаборные и водоочистные сооружения, а также распределительная сеть.
Общеизвестно, что источником водоснабжения столицы является Астанинское водохранилище, его проектный объем составляет 403 млн кубометров. Из-за интенсивного сброса воды в летний период уровень воды в водохранилище понизился до 270 млн кубометров. Низкий уровень воды в водохранилище в теплое время года, особенно в сентябре, способствовал интенсивному росту водорослей, фитопланктона и выделению ими вещества "геосмина", что обусловило появление постороннего запаха в воде", - объяснили в пресс-службе.
Отмечается, что ГКП "Астана Су Арнасы" приняты дополнительные меры: повышение концентрации коагулянта и увеличение объёма абсорбента позволили довести показатель запаха до нормируемого.
Между тем отмечается, что наступление более холодного времени года также способствует приостановлению бурного развития микроводорослей и исчезновению запаха в воде.
Результаты последних лабораторных исследований питьевой воды в период проверки соответствуют гигиеническим нормативам, в том числе по запаху", - подчеркнули в ведомстве.
Также сообщается, что за выявленные нарушения (отсутствие Плана мероприятий на случай аварийного загрязнения водного объекта, неинформирование департамента об аварийных ситуациях и проводимых работах по промывке и дезинфекции водопроводных сетей) на руководство ГКП на ПХВ "Астана Су Арнасы" наложен штраф в размере 230 МРП, выдано предписание об устранении нарушений.
В ведомстве также отметили, что деятельность ГКП на ПХВ "Астана Су Арнасы" защищена Предпринимательским кодексом от необоснованных проверок и проверить жалобы жителей столицы департамент смог только получил официальную жалобу.
Из многочисленных комментариев (более 700) в социальной сети, только одна жительница столицы 26 сентября обратилась в Департамент по порталу E-gov с письменной жалобой на качество водопроводной питьевой воды", - уточнили в пресс-службе.
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