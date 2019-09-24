Качество водопроводной воды проверили в Нур-Султане после жалоб в соцсетях

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана Садвакас Байгабулов прокомментировал качество питьевой воды в связи с жалобами в соцсетях, передает Kazakhstan Today.

Учитывая многочисленные вопросы и комментарии жителей столицы в группах социальной сети в Facebook по наличию постороннего запаха в питьевой воде из-под крана в квартирах города Нур-Султана, специалистами департамента в выходные дни проведен внеплановый отбор проб водопроводной питьевой воды для полного санитарно-химического и микробиологического анализа", - проинформировал Садвакас Байгабулов.

По его словам, "результаты лабораторных исследований показали, что питьевая вода из-под крана (холодная и горячая) соответствует гигиеническим нормативам".

Кроме того, как заверил руководитель ведомства, он и его дети всю неделю регулярно принимали водные процедуры и чувствуют себя хорошо, что "говорит о безопасности водопроводной питьевой воды".

Вместе с тем сегодня в ведомстве расширили географию и отобрали пробы водопроводной питьевой воды в разных районах города для дополнительной лабораторной экспертизы.

Отметим, что ранее жители столицы пожаловались на дурной запах горячей воды из-под крана.

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