Главный бухгалтер Шемонаихинской центральной больницы подозревается в хищении более 92 млн тенге бюджетных средств

Усть-Каменогорск. 29 ноября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении главного бухгалтера КГП на ПХВ "Шемонаихинская центральная районная больница" управления здравоохранения ВКО, подозреваемой в совершении коррупционного преступления, передает Kazakhstan Today.

"Она подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере - в сумме 92 млн 500 тыс. тенге, путем незаконного перечисления на свои карточные счета в АО "Халык банк" и АО "Банк "ЦентрКредит". 27 ноября в отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

Как отметили в ведомстве, окончательное решение о степени виновности подозреваемой, будет вынесен судом.

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