Популярный телеведущий и известный боксер тожественно вступили в партию Nur Otan (ВИДЕО)

Нур-Султан. 29 ноября. Kazakhstan Today - В столице в канун Дня Первого Президента прошел торжественный прием в партию "Nur Otan". Ряды правящей партии пополнились молодыми и активными казахстанцами, среди которых популярный телеведущий Турсынбек Кабатов и известный боксер Мейирим Нурсултанов, передает Kazakhstan Today.

Вручая партийные билеты, первый зампред партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек подчеркнул, что День Первого Президента - знак особого уважения народа к Елбасы, признание его заслуг в становлении и развитии страны. Это день исторического выбора казахстанского народа, ознаменовавшего создание институтов нового государства и закрепления его границ, сообщила пресс-служба партии.

Nur Otan" - это единство людей, у которых одна общая цель - процветающий Казахстан. Наше главное достояние - это наша независимость. Есть много государств в мире, которые еще не обрели её или, к сожалению, потеряли. Потеряли, потому что не было единства и согласия в стране. Задача партии "Nur Otan" - обеспечить преемственность государственного курса Елбасы. Чтобы завтра мы не очнулись в стране, где идет война, где идет дискриминация людей по языку и вероисповеданию. Если не будет стабильности, не будет развития. Сегодня вы приняли решение вступить в партию "Nur Otan". Нас практически 900 тысяч человек. Это люди разных национальностей и разных взглядов. Живущие в больших городах и самых отдаленных селах. Мы все одна семья и одна команда Елбасы", - подчеркнул он.





Бауыржан Байбек также рассказал присутствовавшим, при каких обстоятельствах Турсынбек Кабатов изъявил желание вступить в партию "Nur Otan".

Я летел из Алматы в Нур-Султан, а рядом сидел Турсынбек Кабатов. Все полтора часа полета я ему рассказывал про партию, об инициативах Елбасы и главы государства, об изменениях в рамках партийной "перезагрузки". Когда мы уже приземлились, он сказал, что хочет быть частью этого", - отметил первый зампред.

По словам самого Турсынбека Кабатова, он вступил в партию, потому что хочет служить своему народу.

Мы - дети, видевшие тяготы 90-х годов. Еще недавно я был молодым парнем, который пас скот в селе. Потом я поехал за своей мечтой в новую столицу. Мы должны ценить созданное. В каждом своем выступлении я призываю наш народ к единству. Мы должны быть сплоченными. "Nur Otan" - это партия народа, золотой мост между людьми и властью. Сейчас в социальных сетях тот, кто всех критикует, тот и считается героем. Я не хочу быть в их числе. Я хочу быть тем, кто что-то меняет", - поделился Турсынбек Кабатов.

В ходе торжественной церемонии в ряды партии вступили представитель благотворительного фонда "Касиетті жол" Диана Ерлан, молодой предприниматель из Петропавловска Жанат Кикимов, директор медиахолдинга "Отырар TV" Айгерим Джумакулова, член сообщества волонтеров "Мы из Шахтинска" Юлия Головина.

Членом партии "Nur Otan" сегодня также стал Аскар Абдикалик, награжденный лично главой государства Касым-Жомартом Токаевым медалью за мужество и отвагу, проявленные при эвакуации 80 детей из города Арыси.

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