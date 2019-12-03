В Алматы пройдет международная конференция в честь 100-летнего юбилея историка Григория Дахшлейгера

Алматы. 2 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы 3 декабря Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова Комитет науки МОН РК проведёт международную научно-практическую конференцию "Вклад Григория Дахшлейгера в развитие исторической науки Казахстана", передает Kazakhstan Today.

Институт истории и этнологии имени Шокана Валиханова КН МОН РК отмечает 100-летие со дня рождения выдающегося казахстанского историка, доктора исторических наук, профессора, члена-корреспондента АН КазССР, лауреата Государственной премии Казахстана, организатора науки, талантливого исследователя и педагога, ветерана Великой Отечественной войны Григория Федоровича Дахшлейгера.

В этой связи 3 декабря Институт истории и этнологии проводит международную научно-практическую конференцию "Вклад Г.Ф. Дахшлейгера в развитие исторической науки Казахстана". Конференция начнется в 10.00 в Гылым Ордасы (улица Шевченко, 28), в конференц-зале Центральной научной библиотеки.

Как отмечает Оргкомитет, профессор Дахшлейгер внес большой вклад в развитие исторической науки Казахстана, посвятив этой теме 5 монографий и свыше 200 статей. Он являлся ответственным редактором ряда монографий, составителем сборников документов, сотрудничал в БСЭ и КСЭ. В 1979 году за цикл работ получил премию имени Шокана Валиханова АН КазССР. В 1982 году в составе группы авторов за вклад в издание пятитомной "Истории Казахской ССР" удостоен Госпремии КазССР. Под его руководством защищены 3 докторские и 14 кандидатских диссертаций.

Вся научная деятельность Григория Дахшлейгера связана с Казахстаном, с его научной академической средой, и прежде всего Институтом истории, археологии и этнографии. В предвоенные годы Дахшлейгер учился на истфаке Одесского университета. Обучение закончил в 1941 году в Среднеазиатском университете (Ташкент). Затем служил в рядах Советской Армии, принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны.

В 1950 году после успешной защиты кандидатской диссертации на тему "История строительства Турксиба" Дахшлейгер стал ученым секретарем института, затем - старшим научным сотрудником, заведующим отделом. С 1956 года и до кончины - в течение более чем четверти века - занимал должность заместителя директора по научной работе.

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