В школе Алматинской области второклассницу с заболевшим животом не пустили в туалет

Талдыкорган. 7 декабря. Kazakhstan Today - В школе Алматинской области ученицу второго класса, у которой заболел живот, не пустили в туалет. В итоге ребенок перенес стресс и отказывается идти в школу, передает Kazakhstan Today.

Шокирующий случай произошел в одной из школ города Уштобе. По словам матери, у девочки заболел живот, но только после нескольких уроков плачущего ребенка отправили домой. Между тем в администрации школы вину педагогов отрицают", - сообщил Первый канал "Евразия" .





На показанной в сюжете любительской видеозаписи учитель пояснила, что туалет находится рядом с классом, и она отпускает детей даже во время уроков.

По словам матери девочки, после случившегося уборщица ходила по классам и выясняла, почему туалет грязный и кто не убрал за собой. Девочка пережила стресс и теперь отказывается идти в школу. С ребенком работают психологи.

Cобрали всех родителей второго класса, вызвали маму девочки и устроили публичное разбирательство. И самое обидное в этой ситуации, никто из педагогов не поговорил с ученицей, которая перенесла стресс в этой ситуации. Сейчас есть договоренность с адвокатом, который будет защищать права ребенка, и, возможно, даже мы сейчас будем на педагогический коллектив этой школы подавать в суд", - сказала член областного совета по защите прав ребенка при партии "Nur Otan" Сандугаш Дуйсенова.

Напомним, родители учащихся алматинской гимназии №30 обратились с коллективным письмом в агентство Kazakhstan Today, в котором рассказали о том, что их дети систематически переживали психологическое насилие со стороны учителя начальных классов Гульнары Абилмансур. После многочисленных претензий и жалоб учитель был уволен. Однако затем родители увидели в СМИ открытое обращение уволенного учителя к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, в котором она заявляет, что причиной увольнения стала борьба с коррупцией в учебном заведении.

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