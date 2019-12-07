В Алматы родители школьников требуют не подпускать к детям уличенного в насилии учителя

Алматы. 6 декабря. Kazakhstan Today - Родители учащихся алматинской гимназии №30 обратились с коллективным письмом в агентство Kazakhstan Today , в котором рассказали о том, что их дети систематически переживали психологическое насилие со стороны учителя начальных классов Гульнары Абилмансур. После многочисленных претензий и жалоб учитель был уволен. Однако затем родители увидели в СМИ открытое обращение уволенного учителя к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, в котором она заявляет, что причиной увольнения стала борьба с коррупцией в учебном заведении.

В этом письме нет ни слова правды об истинных причинах ее увольнения. Считаем своим долгом раскрыть глаза тем, кто по незнанию всех объективных причин продолжает сочувствовать этой "училке". Ее письмо всего лишь безосновательная попытка отомстить нашему директору и всей школе", - убеждены родители.

Они сообщили о том, что "большинство детей не хотели ходить в школу, ссылаясь на страх перед учителем, на постоянные крики и агрессию педагога", однако родители сначала не придали этим жалобам должного значения.

Их рассказы, на первый взгляд, казались абсурдными и маловероятными. Ну как отреагировать на то, что учитель выбрасывает в окно сумку, а затем выходит из школы, забирает сумку и уезжает, оставляя первоклашек до конца урока одних, запрещая что-либо рассказывать дома? А как вы представляете себе салон красоты на задней парте во время уроков? Дети утверждали, что там учителю тетя делает маникюр. И подобных случаев было много", - говорится в письме.

Позже родители выяснили, что к концу первого класса учитель регулярно бросала детей одних на последних уроках и покидала школу, а когда родители стали задавать вопросы, "педагог начала угрожать детям, запугивать, что если они будут все рассказывать родителям, то сильно пожалеют об этом".

Во втором классе конфликты продолжились. В частности, учитель прилюдно схватила за волосы и отругала девочку за слишком короткую стрижку, не выяснив, что волосы ей пришлой подстричь в результате несчастного случая, из-за чего ребенок и без того сильно переживал. Дома у девочки произошла истерика, она отказалась ходить в школу.

Этот инцидент напугал и одноклассников девочки, о чем они рассказали родителям. После этого под осуждение учителя попал еще один ученик класса. "По словам его мамы и комментариям родителей, возникших на основании рассказов их детей, Г. Абилмансур пригрозила ему, что его поставят на учет в детскую комнату милиции за то, что он рассказал своим родителям, маме пострадавшей девочки и директору о том, что она действительно кричала и оскорбляла ученицу, после чего родителям мальчика пришлось также успокаивать ребенка, так как и он отказался идти в школу, боясь учителя", - говорится в письме.

По словам родителей, в результате нездоровой обстановки многие ученики отказывались идти в класс. "На вопросы родителей они просто плакали, и налицо были все признаки психосоматического расстройства (тошнота, боли в животе), которые невозможно причислить к желудочно-кишечным заболеваниям, так как по возвращении домой симптомы исчезали. Многие дети также говорили, что они боятся крика учителя и больше ничего не хотели говорить, так как Г. Абилмансур запрещала им рассказывать дома о том, что происходит в классе", - указывается в письме.

Отмечается, что после многочисленных жалоб и проведенного собрания учитель получила устный выговор. В ответ учитель удалила из всех чатов жаловавшихся на нее родителей, оставив без возможности получать информацию об учебном процессе. А детей игнорировала, ставив им в тетрадях одни пятерки без исправления ошибок.

В третьем классе ситуация с рукоприкладством повторилась уже с новенькой ученицей класса, в результате чего на стол к директору попала еще одна жалоба на Г. Абилмансур. Затем, уже в 2017 году, на Г. Абилмансур было заведено уголовное дело по факту избиения учащегося шестого класса", - рассказали родители.

По их словам, после череды конфликтов учителя уволили, но Абилмансур обратилась в суд с целью признать увольнение незаконным и безосновательным. Родители в суде выступили против нее. В результате суд отказал в иске. Однако позднее появилось открытое письмо президенту, в котором Абилмансур пишет о коррупции.

Уволили ее не за это и не по инициативе директора, а по требованиям родителей, и было это не голословно, и тому были предоставлены все доказательства и аргументы. Были и письменные жалобы родителей, и заключения детских психологов, и протоколы собраний, и заключения комиссий", - подчеркивают родители.

Они заявили, что "требование Абилмансур по восстановлению ее как учителя вызвало крайне негативную реакцию в кругу родителей". "Мы прошли через весь этот кошмар со своими детьми не для того, чтобы сейчас из-за ее жалобного письма и без объективного видения всей картины произошедшего ее вновь допустили к работе с детьми!!! Мы против ее восстановления! Мы против возвращения ей права педагогической практики!" - заключили авторы письма.

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