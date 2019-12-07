В Алматы родители школьников требуют не подпускать к детям уличенного в насилии учителя

Уважаемая редакция, мы, родители учащихся гимназии №30, решили обратиться к вам с этим коллективным письмом, чтобы раз и навсегда поставить точку в одной скандальной истории, произошедшей в нашей школе и непосредственно в нашем классе. А предметом нашего возмущения стало открытое письмо президенту от Гульнары Абилмансур, в прошлом классного руководителя младших классов у наших детей, в котором она пытается убедить президента и всех читателей, что ее увольнение несправедливо! Ведь в этом письме нет ни слова правды об истинных причинах ее увольнения. И считаем своим долгом раскрыть глаза тем, кто, по незнанию всех объективных причин, продолжает сочувствовать этой "училке". Ее письмо всего лишь безосновательная попытка отомстить нашему директору и всей школе. В письме Г. Абильмансур пытается опорочить директора нашей школы, перевернув все с ног на голову и доказывая, что ее уволили, якобы, за "борьбу" с коррупцией. Вот мы и подошли к главной причине нашего письма. Уволили ее не за это и не по инициативе директора, а по требованиям родителей и было это не голословно, и тому были предоставлены все доказательства и аргументы. Были и письменные жалобы родителей, и заключения детских психологов, и протоколы собраний, и заключения комиссий.

На протяжении 4х лет учебы под руководством Г. Абилмансур наши дети подвергались постоянным психологическим стрессам. Большинство детей не хотели ходить в школу, ссылаясь на страх перед учителем, на постоянные крики и агрессию педагога. Учителя бывают разные и строгость еще не повод нападать на педагога… так считали многие родители. По началу мы не предавали большого значения рассказам детей о происходящем в классе, т.к. их рассказы, на первый взгляд, казались абсурдными и маловероятными. Ну как отреагировать на то что учитель выбрасывает в окно сумку, а затем выходит со школы, забирает сумку и уезжает, оставляя первоклашек до конца урока одних, запрещая что-либо рассказывать дома? А как вы представляете себе салон красоты на задней парте во время уроков? Дети утверждали, что там учителю тетя делает маникюр. И подобных случаев было много. Но потом родители пришли к выводу, что дети 7-8 лет не в состоянии так складно и одинаково врать. И все бы ничего и это, возможно, тоже не повод жаловаться, но уже был повод насторожиться. И действительно к концу первого класса учитель регулярно бросала детей одних на последних уроках и покидала школу. После попыток выяснить, что все это значит педагог начала угрожать детям, запугивать, что если они будут все рассказывать родителям, то сильно пожалеют об этом. Как вообще учителю младших классов может прийти в голову такое говорить маленьким детям! И главное зачем? Что такого секретного или неправомерного она все-таки там делала?

И тут мы тоже промолчали, хотя, как выяснилось в дальнейшем, зря. Все нам казалось недостаточно аргументов для возмущения. Но ждать долго не пришлось…

Во втором классе последовала целая череда конфликтных ситуаций.

Так, например, в один из учебных дней одному из детей на глазах у учителя стало плохо, у ребенка началась рвота, при этом учитель не сообщила своевременно родителям о произошедшем. Вместо объяснения причины игнорирования проблемы здоровья ребенка, педагог попыталась переложить вину на родителей, обвинив в отравлении дома. Хотя речь шла не о причинах состояния ребенка, а об игнорировании проблемы.

Следующий инцидент произошел уже с другой ученицей. За время каникул, в результате несчастного случая ребенок утратил часть волос на голове. Пришлось сделать девочке короткую стрижку, что уже само по себе сильно испортило ребенку настроение. По возвращению с каникул, в первый день, забирая ребенка со школы и встретившись с педагогом, мама девочки, поинтересовалось, все ли в порядке и есть ли замечания. На что учитель, улыбнувшись, сказала, что все хорошо. Однако, уже на следующий день, придя за ребенком, мама узнала от выходивших со школы детей о том, что Г. Абилмансур схватила ребенка за волосы, очень сильно кричала за стрижку, сказав, что у нее отвратительная прическа и чтоб больше она такого не видела. Забрав ребенка и вернувшись домой, на вопрос, что случилось, с девочкой приключилась истерика. Ребенок сильно плакал и отказывался ходить в школу. Далее ситуацию усугубили многочисленные комментарии родителей по поводу рассказов детей о происшествии. Они были возмущены поведением педагога. Некоторые советовали сходить к директору. Другие писали, что их дети также были напуганы реакцией Г. Абилмансур. После чего мама ученицы написала педагогу сообщение с целью выяснить, на каком основании было совершено столь унизительное и публичное высказывание. В результате педагог заблокировал диалог с мамой без пояснений. Но больше всего огорчал тот факт, что педагог и психолог со стажем, каковой до последнего момента мы все считали Г. Абилмансур, допустила ругать ребенка, не выяснив предварительно у мамы причины, столь радикальных перемен. Ведь, согласитесь, ребенок восьми лет не в состоянии самостоятельно этого сделать. Утром следующего дня попытка обсудить с педагогом произошедшее также не увенчалась успехом, так как Г.Абилмансур отказалась разговаривать. В итоге мама обратилась к директору. Директором, Галией Батихановной, были приняты меры по выяснению и разрешению назревавшего конфликта, а именно опрос учащихся без присутствия педагога и в присутствии педагога. Причем, без присутствия Г. Абилмансур дети подтверждали все действия учителя, а в присутствии ее резко замолкали и боялись что либо повторить.

Однако, уже на следующей день выяснилось, что на этом сложные взаимоотношения учителя с детьми и, как следствие, с родителями, не завершились. Так теперь под осуждение учителя попал еще один ученик. По словам его мамы и комментариев родителей, возникших на основании рассказов их детей, Г. Абилмансур пригрозила ему, что его поставят на учет в детскую комнату милиции за то, что он рассказал своим родителям, маме пострадавшей девочки и директору о том, что она действительно кричала и оскорбляла ученицу. После чего Родителям мальчика пришлось также успокаивать ребенка, так как и он отказался идти в школу, боясь учителя.

Такая же реакция вскоре последовала и у других детей. Ученики тоже отказывались идти в класс. На вопросы родителей, они просто плакали и на лицо были все признаки психосоматического расстройства (тошнота, боли в животе), которые не возможно причислить в желудочно-кишечным заболеваниям, так как по возвращению домой, симптомы исчезали. Многие дети также говорили, что они боятся крика учителя и больше ничего не хотели говорить, так как Г. Абилмансур запрещала им рассказывать дома о том, что происходит в классе.

В результате многочисленных жалоб, по распоряжению директора было проведено собрание и учитель получила устный выговор.

Однако после этого ситуация еще больше усугубилась. Все дети участвовавшие в конфликте и их родители попали под "опалу". Г. Абилмансур удалила нас из всех чатов, оставив без возможности получать информацию даже по учебному процессу. Детей просто игнорировала. Дошло до того, что она перестала объективно оценивать успеваемость детей. В тетрадях ставила одни пятерки не исправляя ошибок. Это был своеобразный бойкот родителям.

В третьем классе ситуация с рукоприкладством повторилась уже с новенькой ученицей класса. В результате чего на стол к директору попала еще одна жалоба на Г. Абилмансур.

Затем уже в 2017 году на Г. Абилмансур было заведено уголовное дело по факту избиения учащегося 6го класса.

Одним словом за несколько лет работы Г. Абилмансур в нашей школе накопилось более чем достаточно аргументов для ее увольнения.

Но на этом история не закончилась. После увольнения по статье Г. Абилмансур обратилась в суд с целью признать увольнение не законным и безосновательным. На суде свидетельствовали и родители, отстаивая интересы школы и директора. Свидетелей в пользу Г. Абилмансур так и не нашлось, хотя она обращалась ко многим родителям с просьбой выступить в суде в ее пользу. Уж так она свеем насолила, что никто не решился поддержать ее.

В суде в иске было отказано. И вся школа вздохнула с облегчением, что, наконец-то, все закончилось и наши дети с удовольствием пошли в школу.

Теперь понимаете какого было наше негодования, когда мы увидели это лживое письмо президенту? И дело тут даже не в том что директор и вся школа оказалась в центре скандала, что тоже очень не приятно, дело в том, что требование Г. Абилмансур по восстановлению ее как учителя вызвало крайне негативную реакцию в кругу родителей. Мы прошли через весь этот кошмар со своими детьми не для того, чтобы сейчас из-за ее жалобного письма и без объективного видения всей картины произошедшего, ее вновь допустили к работе с детьми!!!

Мы против ее восстановления! Мы против возвращения ей права педагогической практики!

Человек с такими характером и поведением не должен работать в учебных заведениях, тем более в младших классах. Первый учитель вносит огромный вклад в дальнейшее развитие личности. И нам до глубины души обидно осознавать, что нашим детям не повезло с первым учителем!!!

Мы уважаем труд педагогов и низкий поклон всем тем учителям, кто с любовью занимается своим делом!

Однако Г. Абилмансур, к огромному сожалению, не оправдала этого благородного звания "МОЙ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ"

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