Три волны похолодания ожидаются в Казахстане в январе

Алматы. 31 декабря. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил консультативный прогноз на январь 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Согласно консультативному прогнозу, первая декада января на большей части территории республики прогнозируется осадочной, с туманами и гололедом, в северной половине - с метелями и порывистым ветром.

Первая волна похолодания ожидается в середине первой декады. На западе температура воздуха понизится ночью до 5-15 градусов мороза, в северной половине - до 10-25 градусов мороза, в южной половине волна холода сместится на конец декады, там ожидается 3-11 градусов мороза.

Еще две волны похолодания предполагаются во второй и третьей декадах.

Более существенное понижение температуры воздуха следует ожидать в третьей декаде месяца. В северной половине ночью будет 20-25, местами 30 градусов мороза, днем 15-20, местами 10 мороза, в южной половине ночью 17-22, местами 12 градусов мороза, днем 10-15, местами 5 градусов мороза", - говорится в сообщении.

В целом средняя за январь температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус, лишь местами на западе, севере и востоке республики около нормы.

Осадки прогнозируются меньше нормы в северо-восточной части страны, больше нормы в горных и предгорных районах востока, юга и юго-востока Казахстана, на остальной территории - около климатической нормы.

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