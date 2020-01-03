В Алматы наградили парня, заслонившего беременную женщину при крушении самолета

Алматы. 2 января. Kazakhstan Today - 2 января в здании департамента полиции Алматы глава Алматинской полиции генерал-майором Серик Кудебаев вручил 23-летнему Темирлану Кадауову медаль "Тотенше жагдайлардын алдын алуда жане жоюда уздік шыкканы ушін", передает Kazakhstan Today.

О подвиге алматинца написала на своей странице в Facebook Асем Жапишева.

"Молодой парень проявил отвагу в экстренной ситуации и самоотверженно прикрыл своим телом беременную женщину, сидевшую рядом. Кроме этого, парень, несмотря на полученную травму, помогал эвакуироваться другим пассажирам до приезда всех экстренных служб. Темирлан Кадауов достоин этой награды. В первую очередь это благодарность людей в лице своего народа", - отметили в полиции.

Напомним, утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту. При последующем исследовании взлетной полосы было обнаружено, что воздушное судно дважды коснулось полосы хвостовой частью с интервалом 300-400 метров. При падении самолет пробил бетонное ограждение и врезался в частное двухэтажное строение в районе поселка Гульдала Алматинской области. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек.

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