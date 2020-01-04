Костанай. 3 января. Kazakhstan Today - В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение из-за тумана и метели, передает Kazakhstan Today.



Как сообщает "Казгидромет", 4 января в Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель и ветер юго-западный, местами до 15-20 метров в секунду.



В Костанае днем 4 января ожидается ветер юго-западный, с порывами до 18 метров в секунду.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства