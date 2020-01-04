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В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение из-за тумана и метели

03.01.2020, 18:37 8776

Костанай. 3 января. Kazakhstan Today - В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение из-за тумана и метели, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", 4 января в Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель и ветер юго-западный, местами до 15-20 метров в секунду.

В Костанае днем 4 января ожидается ветер юго-западный, с порывами до 18 метров в секунду.

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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