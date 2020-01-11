Жительница СКО обнаружила во фруктах неизвестные таблетки (ВИДЕО)

Петропавловск. 10 января. Kazakhstan Today - Жительница села Карагаш Северо-Казахстанской области обнаружила внутри фруктов неизвестные таблетки, передает Kazakhstan Today.

По сообщению "Хабар 24" , жительница села Карагаш Северо-Казахстанской области Сандугаш Окасова во время чистки мандаринов обнаружила внутри фруктов неизвестные таблетки. Также таблетки были найдены в грушах и яблоках.





Как выяснилось, фрукты были куплены в местных магазинах, куда их, предположительно, завезли из Кокшетау. Извлечённые вещества в количестве девяти штук женщина передала специалистам. В качестве доказательства она предоставила самостоятельно снятое на смартфон видео. По данному факту начато досудебное расследование. Результаты экспертизы будут озвучены в течение месяца.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебного расследования по части 1 статьи 306 УК РК. Руководством департамента полиции СКО и областной прокуратуры проведение досудебного расследования взято на контроль. Максимальный срок наказания по данной статье - грозит до 8 лет лишения свободы", - рассказал заместитель начальника следственного управления департамента полиции Марат Ахметбеков.





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