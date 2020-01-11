Вкладчики Жилстройсбербанка в Шымкенте остались без квартир

Шымкент. 10 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте 176 вкладчиков Жилстройсбербанка, состоящих в очереди на жилье, остались без квартир, передает Kazakhstan Today.

По сообщению "Хабар 24" , 176 очередников, которые планировали въехать в квартиры еще в декабре, остались без жилья. Многоэтажные дома были достроены в срок, но ключи от новых квартир получили госслужащие. Чтобы разобраться в ситуации, люди направились в офис банка.

"Мы выбрали этаж, выбрали понравившуюся квартиру и заключили договор с банком. Нам сказали, что мы в течение 10 лет будем выплачивать по 70 тыс тенге в месяц и пообещали, что в новый дом мы заселимся в канун Нового года. Но в конце декабря я узнала о том, что наш договор аннулирован. В банке нам сообщили, что акимат принял решение отдать эти дома молодым семьям", - рассказала вкладчица банка Сапаркуль Бекет.

Ситуацию прокомментировал директор филиала "Жилстройсбербанка" Кудайберген Сейтмамбетов.

Мы сделали всё возможное, провели необходимые процедуры, но пришло письмо из акимата. Однако сказать, что акимат на нас давит, я не могу", - сказал он.

Заместитель акима города Шымкент Ербол Садыр отметил, что, согласно жилищной программе, все квартиры получили многодетные и молодые семьи.

Оснований забирать это жильё и отдавать вам нет. В январе мы планируем достроить два многоэтажных дома по программе Жилстройсбербанка", - заключил он.

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