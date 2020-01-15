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Аким Атырау ушел в отставку

14.01.2020, 15:59 10612
Атырау. 14 января. Kazakhstan Today - Аким Атырау Алимухаммед Куттумуратулы заявил о своей отставке, передает Kazakhstan Today. 
 

С сегодняшнего дня я покидаю должность акима города Атырау. Хотел поблагодарить вас за поддержку, без вас, многие из произошедших позитивных изменений не смогли бы быть воплощены в жизнь. Я искренне благодарен вам за вашу отзывчивость, доброту, готовность принимать активное участие в жизни города. В своей работе мы всегда руководствовались вашими интересами, поручениями руководства страны и области. Желаю процветания городу, всегда буду переживать за него и буду искренне радоваться за ваши успехи и достижения! Спасибо вам за все", - написал Алимухаммед Куттумуратулы на своей странице в Фейсбуке. 

 
 

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