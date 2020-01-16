В Казахстане временно приостановили ретрансляцию телерадиоканалов

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - АО "Казтелерадио" сообщило о временном приостановлении ретрансляции телерадиоканалов по всей территории республики в связи с планово-профилактическими работами, передает Kazakhstan Today.

15 января 2020 года с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - сообщили в пресс-службе компании.

АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.

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