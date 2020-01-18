Полиция Алматы ищет свидетелей ДТП, в котором погиб пешеход

Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - Департамент полиции Алматы ищет свидетелей ДТП, в котором погиб пешеход, передает Kazakhstan Today.

"Отдел расследование дорожно-транспортного происшествия при следственном управлении полиции города Алматы ищет очевидцев и свидетелей ДТП, которое произошло 6 декабря 2019 года, около 19.35", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

По данным полиции, водитель автомобиля Suzuki Vitara, следуя по улице Кудерина в северном направлении севернее улицы Красильская, допустил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть дороги по улице Кудерина. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения города, где один из пострадавших скончался.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Полиция Алматы ищет очевидцев и свидетелей данного ДТП для установления и восстановления картины. Просим связаться по телефонам: 254-49-82, 254-45-52, 254-40-30, 87784766051", - отметили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

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