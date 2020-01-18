Аномально теплая погода ожидается в Казахстане в выходные

Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - В выходные дни в Казахстане вместо крещенских морозов ожидается аномальное тепло, передает Kazakhstan Today.

Сохраняющийся перенос воздушных масс с Атлантики сохранит аномально тёплую погоду в Казахстане и в предстоящие выходные дни, сообщает "Казгидромет".

Температура воздуха в северной половине предполагается выше климатической нормы на 5-10 градусов, в южной - около нормы и на 2-4 градуса выше неё", - отметили синоптики.

По их информации, проходящие через республику атмосферные фронты будут вызывать снегопады с метелью в северных и восточных областях, в южных областях - мокрый снег. Поскольку дневная температура воздуха ожидается в пределах 0, -8 градусов, на юге +3 -5, то на большей части территории Казахстана сохранятся гололёд и туман с видимостью менее 500 метров.

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