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В воскресенье в Казахстане местами ожидаются гололед и усиление ветра с метелью

19.01.2020, 09:04 12502
Алматы. 19 января. Kazakhstan Today - Практически вся территория Казахстана в воскресенье будет находиться под влиянием северного и южного циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов, в связи с чем пройдет снег, на юго-западе и юге - осадки. На юго-востоке сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере и востоке с метелью, передает Kazakhstan Today. 
 
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Павлодарской области местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед. В Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман, сообщает "Казгидромет".
 

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