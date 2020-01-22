Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Днем 22, сутки 23 января в Акмолинской области ожидается снег, метель, местами гололед. Ветер юго-западный, до 15-20, местами до 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более, сообщает "Казгидромет".

Также днем 22, сутки 23 января в Северо-Казахстанской области ожидается снег, метель, местами гололед. Ветер юго-западный, до 15-20, местами до 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более.

Кроме того, днем 22 и ночью 23 января в Костанайской области ожидается снег, метель, местами гололед. Ветер юго-западный, до 15-20, местами до 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более, говорится в штормовом предупреждении.

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