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Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

21.01.2020, 12:27 10288
Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 
Днем 22, сутки 23 января в Акмолинской области ожидается снег, метель, местами гололед. Ветер юго-западный, до 15-20, местами до 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более, сообщает "Казгидромет".
 
Также днем 22, сутки 23 января в Северо-Казахстанской области ожидается снег, метель, местами гололед. Ветер юго-западный, до 15-20, местами до 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более. 
 
Кроме того, днем 22 и ночью 23 января в Костанайской области ожидается снег, метель, местами гололед. Ветер юго-западный, до 15-20, местами до 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более, говорится в штормовом предупреждении.
 

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