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Алматы. 22 января. Kazakhstan Today - На месте Никольского рынка в Алматы построят жилой комплекс, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин, территория Никольского рынка изменила свое целевое назначение на строительство жилого комплекса. Около 170 предпринимателей, торговавших на рынке, уведомлены о том, что базар будет работать только до апреля 2020 года, пишет inAlmaty.kz

Около 20-30% торговцев уже нашли для себя новые места. Остальным предложили переехать на расширяющиеся рынки "Жулдыз" и "Барыс-4" на территории Алмалинского района.

Участок находится в частной собственности. Собственники прошли согласование на земельной комиссии на соответствие генплану и плану детальной планировки. По закону они должны начать строительство в течение трёх лет", - уточнил Еркебулан Оразалин

В управление архитектуры ещё не поступал проект будущего ЖК. По словам главы управления, в том районе достаточно торговых точек для населения и без базара. Неподалеку находится ярмарка и несколько супермаркетов.

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