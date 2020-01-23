Подъемы уровней воды ожидаются на реках ВКО, Алматинской и Кызылординской областей

Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - Образование зажоров на реках и подъемы уровней воды ожидаются в Восточно-Казахстанской, Алматинской и Кызылординской областях, передает Kazakhstan Today.



"В период с 23 по 25 января 2020 года на реках Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, а также на реке Сырдарье в пределах Кызылординской области в связи с прогнозом положительного температурного фона ожидается ослабление ледовых явлений, образование зажоров/заторов льда на реках и подъемы уровней воды", - говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".



В свою очередь, в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК просят граждан быть бдительными в указанные дни и в случае нештатных ситуаций звонить на единый номер службы спасения 112.



"Подразделения гражданской защиты приведены в полную готовность. Усилен мониторинг за гидрологической обстановкой на реках", - проинформировали в пресс-службе ведомства.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства