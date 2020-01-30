В Алматы стартовала официальная церемония празднования 1150-летия аль-Фараби

Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - В Казахском национальном университете имени аль-Фараби в Алматы стартовала официальная церемония начала празднования 1150-летия аль-Фараби, передает Kazakhstan Today.

В торжественном мероприятии приняли участие Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, государственные и общественные деятели, представители ООН и ЮНЕСКО, ОИС, ТЮРКСОЙ и других международных организаций, дипломатических миссий в Казахстане, ректоры вузов, руководители научных центров и НИИ, известные зарубежные и отечественные ученые-фарабиеведы.

В ходе мероприятия гостям презентовали библиотеку - Центр аль-Фараби, где они ознакомились с экспозициями музея, посвященного великому мыслителю. Участники мероприятия посетили выставку трудов аль-Фараби, отечественных и зарубежных изданий о нем. Помимо этого, были представлены залы Первого Президента Казахстана, Абая и деятелей движения Алаш, фонд редких и ценных книг, цифровой зал.

Также в библиотеке прошла официальная церемония вручения государственной стипендии Первого Президента РК - Елбасы в области культуры.

Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев поздравил стипендиатов.

Ежегодное присуждение стипендии Первого Президента - Елбасы - это, конечно же, проявление заботы государства о деятелях искусства, в том числе о нашей одарённой молодежи. Я уверен, что господдержка вдохновит на новые творческие поиски и реализацию новых идей, проектов направленных на духовную модернизацию нашего общества и продвижению казахстанской культуры во всем мире", - сказал К.Кушербаев.

Кроме того, участники мероприятия возложили цветы к памятнику аль-Фараби. Завершится церемония начала празднования 1150-летия аль-Фараби во Дворце студентов праздничным концертом.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства