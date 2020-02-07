Нур-Султан. 6 февраля. Kazakhstan Today - "Казпочта" инициативе почтовой администрации Китая приостановила прием всех видов почтовых отправлений в КНР, передает Kazakhstan Today.

По инициативе почтовой администрации Китая отменен почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном. Из-за отмены почтового обмена "Казпочта" приостановила прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, почта в которые поступает транзитом через Китай (Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, КНДР, Тайланд, Шри-Ланка, Филиппины, Тайвань)", - сообщили в пресс-службе компании.

По словам PR-директора "Казпочты" Дилары Зарлыковой, приостановка почтового сообщения связана с техническими причинами и не имеет отношения к эпидемиологической ситуации в Китае.

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