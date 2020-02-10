Нур-Султан. 9 февраля. Kazakhstan Today - В воскресенье на большей части Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

Большая часть территории Казахстана будет по-прежнему находиться под влиянием глубокой ложбины циклона, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), в южных регионах с грозой. Лишь на западе и юго-востоке республики погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на севере с метелью", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области ожидается местами туман, гололед, метель, ветер 15-23 метра в секунду.

В Северо-Казахстанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях местами туман, в Актюбинской области местами гололед.

В Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, гололед, ветер 15-23 метра в секунду, в Восточно-Казахстанской области порывы 23-28 метров в секунду.

В Костанайской области местами туман, гололед, днем усиление ветра 18 метров в секунду, метель.

В Алматинской, Атырауской областях местами ветер 15-20 метров в секунду, в Алматинской области в районе Жаланашколя порывы 25 метров в секунду.

В Жамбылской области местами туман, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области 30 метров в секунду и более.

В Туркестанской области ожидаются усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28, на горных перевалах 30 метров в секунду и более.

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