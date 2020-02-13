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В Туркестане нетрезвый пассажир с вилкой напал на таксиста и угнал его машину

12.02.2020, 15:30 5455
Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемых в нападении на таксиста и угоне его автомобиля, передает Kazakhstan Today.
 
Инцидент произошел около семи часов утра. По словам потерпевшего, двое неизвестных заказали такси по телефону. 
 

Когда водитель подъехал, один из пассажиров в нетрезвом состоянии напал на него и, угрожая расправой, нанес ранение вилкой. Водитель остановил машину и убежал, а пьяный пассажир угнал ее", - сообщили в пресс-службе департамента полиции. 

 
Спустя 30 минут полицейские обнаружили угнанную автомашину, а затем задержали подозреваемых.
 

В ходе следствия установлено, что двое задержанных оказались местными жителями. Одного из них арестовали, а второй находится под подпиской. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", - прокомментировали в полиции.

 
Похожие случаи произошли ранее в Алматинской области и в Нур-Султане.
 

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