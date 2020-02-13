В Туркестане нетрезвый пассажир с вилкой напал на таксиста и угнал его машину

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемых в нападении на таксиста и угоне его автомобиля, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел около семи часов утра. По словам потерпевшего, двое неизвестных заказали такси по телефону.

Когда водитель подъехал, один из пассажиров в нетрезвом состоянии напал на него и, угрожая расправой, нанес ранение вилкой. Водитель остановил машину и убежал, а пьяный пассажир угнал ее", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Спустя 30 минут полицейские обнаружили угнанную автомашину, а затем задержали подозреваемых.

В ходе следствия установлено, что двое задержанных оказались местными жителями. Одного из них арестовали, а второй находится под подпиской. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", - прокомментировали в полиции.

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